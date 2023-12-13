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Сегодня, 13:16

Лосев: «Зенит» в свое время зачехлил юного Захаряна. А теперь там локти, наверное, кусают»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший игрок «Динамо» Виктор Лосев в разговоре с «СЭ» оценил выступление российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Приятно, что вслед за Головиным и Миранчуком еще один россиянин стал регулярно играть за сильный европейский клуб. Вспоминается, что «Зенит» в свое время зачехлил юного Захаряна. А теперь там локти, наверное, кусают. «Динамо» же не только разглядело талант Арсена, но и предоставило ему все условия для профессионального роста. В итоге в выигрыше остались все: «Динамо» получило хорошие деньги даже в условиях изоляции нашего футбола, а Арсен реализовал мечту и будет прославлять динамовскую академию в Европе. Уверен, скоро воспитанников динамовского футбола в европейских клубах будет становиться все больше. Вот что значит, когда спортивный блок клуба правильно относится к молодежи. Своим нужно давать шанс», — сказал Лосев «СЭ».

Захарян вышел в стартовом составе матча 6-го тура группового турнира между «Реал Сосьедад» и «Интером» (0:0), получил желтую карточку на 44-й минуте и был заменен на 77-й.

«Реал Сосьедад» набрал 12 очков и вышел в плей-офф с первого места в группе D. Испанский клуб обошел «Интер» (12) по дополнительным показателям.

Арсен Захарян
Виктор Лосев
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 16 13 2 1 38-20 41
2
 Реал 16 12 3 1 34-10 39
3
 Барселона 16 10 4 2 30-18 34
4
 Атлетико 15 11 1 3 32-14 34
5
 Р. Сосьедад 16 8 5 3 29-18 29
6
 Атлетик 16 8 5 3 31-19 29
7
 Бетис 16 6 8 2 19-17 26
8
 Лас-Пальмас 16 7 3 6 14-13 24
9
 Хетафе 16 5 7 4 18-20 22
10
 Р. Вальекано 16 4 8 4 16-22 20
11
 Валенсия 16 5 4 7 17-21 19
12
 Вильярреал 16 4 4 8 22-29 16
13
 Осасуна 16 4 4 8 18-26 16
14
 Алавес 16 4 4 8 14-20 16
15
 Мальорка 16 2 8 6 14-20 14
16
 Севилья 15 2 7 6 20-21 13
17
 Кадис 16 2 7 7 13-23 13
18
 Сельта 16 1 7 8 15-25 10
19
 Гранада 16 1 5 10 20-36 8
20
 Альмерия 16 0 4 12 17-39 4
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15.12 23:00
Осасуна – Р. Вальекано
 - : -
16.12 16:00
Сельта – Гранада
 - : -
16.12 18:15
Атлетик – Атлетико
 - : -
16.12 20:30
Севилья – Хетафе
 - : -
16.12 23:00
Валенсия – Барселона
 - : -
17.12 16:00
Альмерия – Мальорка
 - : -
17.12 18:15
Р. Сосьедад – Бетис
 - : -
17.12 20:30
Лас-Пальмас – Кадис
 - : -
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Реал – Вильярреал
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Атлетик

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Вильярреал

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Атлетик

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