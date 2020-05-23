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Видаль, Ракитич, Юмтити и еще 2 игрока «Барселоны» не хотят покидать команду

12:58

Несколько футболистов отказываются покидать «Барселону», несмотря на то, что клуб хочет с ними расстаться по финансовым причинам, сообщает AS.

По информации источника, речь идет о полузащитниках Артуро Видале, Артуре и Иване Ракитиче, а также защитнике Самюэле Юмтити и вратаре Нету. Сообщается, что «Барселона» хочет разгрузить зарплатную ведомость и готова рассмотреть предложения по всем футболистам, кроме Лионеля Месси, Жерара Пике, Ансу Фати, Антуана Гризманна, Ансу Фати и Френки де Йонга.

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