Видаль, Ракитич, Юмтити и еще 2 игрока «Барселоны» не хотят покидать команду
12:58
Несколько футболистов отказываются покидать «Барселону», несмотря на то, что клуб хочет с ними расстаться по финансовым причинам, сообщает AS.
По информации источника, речь идет о полузащитниках Артуро Видале, Артуре и Иване Ракитиче, а также защитнике Самюэле Юмтити и вратаре Нету. Сообщается, что «Барселона» хочет разгрузить зарплатную ведомость и готова рассмотреть предложения по всем футболистам, кроме Лионеля Месси, Жерара Пике, Ансу Фати, Антуана Гризманна, Ансу Фати и Френки де Йонга.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...