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Варан, которым интересуется «Манчестер Юнайтед», намерен покинуть «Реал» летом

16:49
Рафаэль Варан. Фото AFP
Рафаэль Варан. Фото AFP
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Защитник «Реала» Рафаэль Варан может покинуть испанскую команду летом, сообщает Diario AS. По информации источника, 28-летний французский футболист намерен уговорить руководство мадридцев отпустить его по окончании сезона.

Контракт Варана с «Реалом» действует до 30 июня 2022 года. «Сливочные» рассматривают вариант с возможной продажей игрока летом, так как не хотят отпускать его в качестве свободного агента по истечении соглашения с клубом. Мадридцы трижды обсуждали продление контракта с защитником, но он не давал своего согласия.

Также появилась информация, что на Варана претендует «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Варан провел 38 матчей за «Реал» и забил два гола. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 70 миллионов евро. Француз выступает за «галактикос» с 2011 года.

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