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«Севилья» — «Гранада»: судье пришлось дать два финальных свистка. Такого ла лига еще не видела

14:38
25 апреля. Севилья. «Севилья» — «Гранада» — 2:1. 25 апреля. Севилья. «Севилья» — «Гранада» — 2:1. 25 апреля. Севилья. «Севилья» — «Гранада» — 2:1. 25 апреля. Севилья. «Севилья» — «Гранада» — 2:1. 25 апреля. Севилья. «Севилья» — «Гранада» — 2:1. 25 апреля. Севилья. «Севилья» — «Гранада» — 2:1. 25 апреля. Севилья. «Севилья» — «Гранада» — 2:1. Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа.
25 апреля. Севилья. «Севилья» — «Гранада» — 2:1.
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По истечении третьей добавленной минуты матча 32-тура чемпионата Испании «Севилья» — «Гранада» (2:1) арбитр Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа ошибочно дал финальный свисток, завершив встречу. К основному времени второго тайма он добавил четыре минуты, получается, что судья совершил серьезную ошибку, не сыграв полностью матч.

Протесты футболистов и тренеров поначалу ни к чему не привели. Большая часть игроков покинула поле. Некоторые футболисты «Севильи» уже начали праздновать в раздевалке попадание в Лигу чемпионов — команда гарантировала себе одну из четырех путевок.

Только в этот момент после вмешательства ассистентов и многочисленных подсказок Де Бургос Бенгоэчеа все-таки понял, что ошибся и что натворил. Арбитр стал звать команды на поле, объяснять, что у него произошла проблема с хронометром, и предложил доиграть оставшуюся минуту. Так в итоге и произошло.

Этот случай войдет в историю ла лиги. Испанцы говорят, что такого никогда еще не случалось.

(Александр Бобров)

25 апреля. Севилья. "Севилья" — "Гранада" - 2:1.
25 апреля. Севилья. «Севилья» — «Гранада» — 2:1.
25 апреля. Севилья. "Севилья" — "Гранада" - 2:1.
25 апреля. Севилья. «Севилья» — «Гранада» — 2:1.
25 апреля. Севилья. "Севилья" — "Гранада" - 2:1.
25 апреля. Севилья. «Севилья» — «Гранада» — 2:1.
25 апреля. Севилья. "Севилья" — "Гранада" - 2:1.
25 апреля. Севилья. «Севилья» — «Гранада» — 2:1.
25 апреля. Севилья. "Севилья" — "Гранада" - 2:1.
25 апреля. Севилья. «Севилья» — «Гранада» — 2:1.
25 апреля. Севилья. "Севилья" — "Гранада" - 2:1.
25 апреля. Севилья. «Севилья» — «Гранада» — 2:1.

Севилья — Гранада

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