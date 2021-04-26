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Дембеле не хочет продлевать контракт с «Барселоной»

20:42
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Форвард «Барселоны» Усман Дембеле не хочет продлевать контракт. Французский футболист обижен на клуб из-за того, что его пытались продать прошлым летом, утверждает Catalunya Radio.

Сейчас «Барселона» пытается договориться с Дембеле о новом трудовом договоре. Если стороны не придут к соглашению, каталонцы предпочтут расстаться с Усманом ближайшим летом, чтобы не потерять его через год бесплатно.

В сезоне-2020/21 Усман Дембеле провел за «Барселону» 39 игр, забил 10 голов и отдал 4 голевых паса. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 50 миллионов евро.

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