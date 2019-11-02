Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Испания

Вальверде в образе Джокера

2 ноября 2019, 23:59
Теги:

Популярный Twitter-аккаунт SPORF (1,3 миллиона подписчиков) после поражения «Барселоны» от «Леванте» в матче чемпионата Испании (1:3) представил главного тренера каталонского суперклуба Эрнесто Вальверде в образе Джокера. «Барса» в гостевой встрече вела после первого тайма со счетом 1:0, но во второй половине пропустила трижды подряд на 61-й, 63-й и 68-й минутах.

Ранее британское издание Bleacher Report представило в образе Джокера главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери — после неудачного матча лондонцев в премьер-лиге. Грим культового персонажа комиксов и кино на свое лицо в кануне Хеллоуина наносил, в частности, форвард «Баварии» Роберт Левандовски.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир