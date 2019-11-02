Вальверде в образе Джокера
Популярный Twitter-аккаунт SPORF (1,3 миллиона подписчиков) после поражения «Барселоны» от «Леванте» в матче чемпионата Испании (1:3) представил главного тренера каталонского суперклуба Эрнесто Вальверде в образе Джокера. «Барса» в гостевой встрече вела после первого тайма со счетом 1:0, но во второй половине пропустила трижды подряд на 61-й, 63-й и 68-й минутах.
? 38' @LevanteUD 0-1 @FCBarcelona— SPORF (@Sporf) November 2, 2019
? 61' @LevanteUD 1-1 @FCBarcelona
? 63' @LevanteUD 2-1 @FCBarcelona
? 68' @LevanteUD 3-1 @FCBarcelona pic.twitter.com/VuTyyMBQhT
Ранее британское издание Bleacher Report представило в образе Джокера главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери — после неудачного матча лондонцев в премьер-лиге. Грим культового персонажа комиксов и кино на свое лицо в кануне Хеллоуина наносил, в частности, форвард «Баварии» Роберт Левандовски.