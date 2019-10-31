«Чего ты такой серьезный?» Левандовски в образе Джокера и его жена Харли Квинн

Нападающий сборной Польши и «Баварии» Роберт Левандовски опубликовал в своем Instagram фотографию с женой Анной в костюмах на Хэллоуин.

31-летний поляк предстал перед подписчиками в образе Джокера — героя вселенной DC Comics. Супруга Левандовски похожа на героиню Харли Квинн.

«Чего ты такой серьезный?» — подписал фото Левандовски.

В текущем сезоне форвард провел 15 матчей за «Баварию» и забил 19 голов.

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