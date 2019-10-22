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Унаи Эмери в образе Джокера

00:14
Унаи Эмери в образе Джокера. Версия Bleacher Report.
Унаи Эмери в образе Джокера. Версия Bleacher Report.
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Издание Bleacher Report представило главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери в образе Джокера.

Такое сравнение было сделано после того, как «Шеффилд Юнайтед» в 9-м туре чемпионата Англии сенсационно дома победил «канониров» — 1:0.

Лондонцы проиграли впервые за шесть встреч и остались с 15 очками на пятом месте в турнирной таблице АПЛ.

В фильме «Джокер» главную роль исполнил американский артист Хоакин Феникс. Джокер (шутник) — культовый персонаж в мире кино и комиксов.

Шеффилд Юнайтед — Арсенал

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