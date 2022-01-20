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Сегодня, 01:25

«Валенсия» и «Севилья» сыграли вничью. Черышев остался в запасе

Евгений Козинов
Корреспондент
«Валенсия» — «Севилья» — 1:1.
Фото AFP

«Валенсия» и «Севилья» не выявили победителя в матче 21-го тура чемпионата Испании — 1:1.

В самом начале встречи Мухтар Диакаби забил в свои ворота, а перед самым перерывом Гонсалу Гедеш сравнял счет. Во втором тайме голов не было.

Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев провел всю встречу на скамейке запасных.

«Севилья» идет на 2-м месте в турнирной таблице испанской лиги. «Валенсия» располагается на 9-й строчке.

Испания. Лига 1. 21-й тур
19 янв, 23:30. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
1:1
Севилья
Голы
Диакаби, 7 (0:1), Гонсалу Гедеш, 44 (1:1)
Валенсия
Силлессен (Доменеч, 18 ) Коррейа (Маркос Андре, 77 ) Гильямон Диакаби Хосе Гайя Альдерете Фулькье Москера (Лато, 46 ) Муса (Рачич, 85 ) Гонсалу Гедеш Дуро
Севилья
Диас Монтиэль Рекик Акунья (Хоан Хордан, 46) Диегу Карлос Ракитич Оливер Торрес Фернанду Режес Окампос Мир Гомес (Корона, 74)
Предупреждения
Хосе Гайя 45, Лато 86  -  Акунья 45, Монтиэль 45, Оливер Торрес 90
Удаления
Хосе Гайя 89 (вторая ж.к)
Судьи
Фернандес

Денис Черышев
Футбол
ФК Валенсия
ФК Севилья
0
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И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 45-18 49
2
 Севилья 21 13 6 2 32-14 45
3
 Бетис 21 11 4 6 37-24 37
4
 Атлетико 20 9 6 5 33-24 33
5
 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
6
 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
7
 Р. Вальекано 20 9 4 7 27-21 31
8
 Вильярреал 21 7 8 6 33-23 29
9
 Валенсия 21 7 8 6 33-33 29
10
 Атлетик 21 6 10 5 20-17 28
11
 Эспаньол 21 7 6 8 25-26 27
12
 Сельта 21 7 5 9 24-23 26
13
 Осасуна 21 6 7 8 20-27 25
14
 Гранада 20 5 9 6 24-27 24
15
 Эльче 21 5 7 9 21-28 22
16
 Мальорка 20 4 8 8 17-30 20
17
 Хетафе 20 4 6 10 13-21 18
18
 Алавес 21 4 5 12 16-34 17
19
 Кадис 21 2 9 10 17-36 15
20
 Леванте 20 1 8 11 21-41 11
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 - : -
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
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Бетис

 12
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Реал

 12
П
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Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
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Оскар Трехо

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 6
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Карим Бензема

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 6
И К Ж
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