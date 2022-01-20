«Валенсия» и «Севилья» сыграли вничью. Черышев остался в запасе

«Валенсия» и «Севилья» не выявили победителя в матче 21-го тура чемпионата Испании — 1:1.

В самом начале встречи Мухтар Диакаби забил в свои ворота, а перед самым перерывом Гонсалу Гедеш сравнял счет. Во втором тайме голов не было.

Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев провел всю встречу на скамейке запасных.

«Севилья» идет на 2-м месте в турнирной таблице испанской лиги. «Валенсия» располагается на 9-й строчке.