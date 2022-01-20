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Сегодня, 00:51

«Реал Сосьедад» выбил «Атлетико» из Кубка Испании

Евгений Петров
Корреспондент
Аднан Янузай.
Фото ФК «Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» победил «Атлетико» (2:0) в матче 1/8 финала Кубка Испании.

На 33-й минуте счет в матче открыл Аднан Янузай. Александр Серлот на 47-й минуте забил второй мяч.

Соперник баскского клуба по 1/4 финала станет известен после жеребьевки.

Испания. Кубок. 1/8 финала
19 янв, 23:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
2:0
Атлетико
Голы
Янузай, 33 (1:0), Серлот, 47 (2:0)
Реал Сосьедад
Ремиро Сальдуа Элустондо Айен Муньос (Рико, 63 ) Ле Норман Мерино Гевара (Субименди, 78 ) Сильва (Рафинья, 63 ) Ойярсабаль Янузай (Субельдия, 86 ) Серлот (Порту, 86 )
Атлетико
Облак Лоди (Лемар, 56) Фелипе Эрмосо Врсалько де Пауль (Серрано, 78) Коке (Суарес, 56) Эррера Жоау Феликс Корреа (Кунья, 55) Феррейра-Карраско (Мартин, 78)
Предупреждения
Айен Муньос 28, Сильва 59  -  Эрмосо 31, Фелипе 39, Кунья 90
Судьи
Рохас

ФК Атлетико
ФК Реал Сосьедад
0
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И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 45-18 49
2
 Севилья 20 13 5 2 31-13 44
3
 Бетис 21 11 4 6 37-24 37
4
 Атлетико 20 9 6 5 33-24 33
5
 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
6
 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
7
 Р. Вальекано 20 9 4 7 27-21 31
8
 Вильярреал 21 7 8 6 33-23 29
9
 Атлетик 21 6 10 5 20-17 28
10
 Валенсия 20 7 7 6 32-32 28
11
 Эспаньол 21 7 6 8 25-26 27
12
 Сельта 21 7 5 9 24-23 26
13
 Осасуна 21 6 7 8 20-27 25
14
 Гранада 20 5 9 6 24-27 24
15
 Эльче 21 5 7 9 21-28 22
16
 Мальорка 20 4 8 8 17-30 20
17
 Хетафе 20 4 6 10 13-21 18
18
 Алавес 21 4 5 12 16-34 17
19
 Кадис 21 2 9 10 17-36 15
20
 Леванте 20 1 8 11 21-41 11
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 - : -
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 - : -
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
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