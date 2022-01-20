«Реал Сосьедад» выбил «Атлетико» из Кубка Испании

«Реал Сосьедад» победил «Атлетико» (2:0) в матче 1/8 финала Кубка Испании.

На 33-й минуте счет в матче открыл Аднан Янузай. Александр Серлот на 47-й минуте забил второй мяч.

Соперник баскского клуба по 1/4 финала станет известен после жеребьевки.