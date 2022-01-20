«Барселона» отстранит Дембеле от основного состава

«Барселона» может отстранить нападающего Усмана Дембеле от основного состава. По информации Esport3, начиная с этих выходных главный тренер Хави больше не сможет рассчитывать на 24-летнего француза. Игрок и клуб не могут договориться о продлении соглашения.

Ранее сообщалось, что Дембеле согласовал контракт с одним из клубов АПЛ, но не хочет менять команду зимой. Действующий контракт француза с каталонцами истекает летом 2022 года.

В сезоне-2021/22 Дембеле сыграл за клуб 11 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.