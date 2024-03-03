Педри рассказал о совместной работе с Хави

Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал, что думает о работе с главным тренером Хави.

«Он образец для подражания и как тренер, и как легендарный игрок «Барселоны». Он многое изменил за два года своего пребывания в должности тренера. Он очень помог мне, так как он тоже был полузащитником — я получил от него много советов в вопросе организации атаки. Работа с Хави принесла мне огромную пользу», — цитируют испанские СМИ Педри.

В конце текущего сезона Хави покинет пост главного тренера.

На данный момент «Барса» с 57 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.