Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Валенсия» — «Реал»: стартовые составы команд. Черышев остался в запасе «летучих мышей»

20:54
Теги:

Стали известны стартовые составы «Валенсии» и «Реала» на матч полуфинала Суперкубка Испании, сообщают пресс-службы клубов. Встреча пройдет в Джедда (Саудовская Аравия), 8 января, начало — в 22.00 (мск).

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев остался в запасе своей команды.

Стартовый состав «Валенсии»: Силлессен — Гайя, Паулиста, Гарай, Васс — Солер, Парехо, Кондогбья, Коклен — Ферран, Гамейро.

Стартовый состав «Реала»: Куртуа — Менди, Варан, Рамос, Карвахаль — Каземиру, Модрич, Кроос — Вальверде, Йович, Иско.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Валенсия» — «Реал».

Валенсия — Реал

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир