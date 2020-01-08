«Валенсия» — «Реал»: стартовые составы команд. Черышев остался в запасе «летучих мышей»
Стали известны стартовые составы «Валенсии» и «Реала» на матч полуфинала Суперкубка Испании, сообщают пресс-службы клубов. Встреча пройдет в Джедда (Саудовская Аравия), 8 января, начало — в 22.00 (мск).
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев остался в запасе своей команды.
Стартовый состав «Валенсии»: Силлессен — Гайя, Паулиста, Гарай, Васс — Солер, Парехо, Кондогбья, Коклен — Ферран, Гамейро.
Стартовый состав «Реала»: Куртуа — Менди, Варан, Рамос, Карвахаль — Каземиру, Модрич, Кроос — Вальверде, Йович, Иско.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Валенсия» — «Реал».
? OFICIAL | ?Ya tenemos los onces titulares de @ValenciaCF y @realmadrid para la primera final de la #Supercopa2020! pic.twitter.com/tFYtJ5QoNI— RFEF (@rfef) January 8, 2020
?? ?Nuestro XI inicial ? @valenciacf! #RMSuperCopa | #HalaMadrid pic.twitter.com/qIW0CHk5pw— Real Madrid C.F.? (@realmadrid) January 8, 2020