Стали известны стартовые составы «Валенсии» и «Реала» на матч полуфинала Суперкубка Испании, сообщают пресс-службы клубов. Встреча пройдет в Джедда (Саудовская Аравия), 8 января, начало — в 22.00 (мск).

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев остался в запасе своей команды.

Стартовый состав «Валенсии»: Силлессен — Гайя, Паулиста, Гарай, Васс — Солер, Парехо, Кондогбья, Коклен — Ферран, Гамейро.

Стартовый состав «Реала»: Куртуа — Менди, Варан, Рамос, Карвахаль — Каземиру, Модрич, Кроос — Вальверде, Йович, Иско.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Валенсия» — «Реал».