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«Валенсия» — «Реал»: Кроос забил гол прямым ударом с углового

22:19
8 января. Джедда. «Валенсия» — «Реал». Тони Кроос забил ударом с углового. 8 января. Джедда. «Валенсия» — «Реал». 8 января. Джедда. «Валенсия» — «Реал». 8 января. Джедда. «Валенсия» — «Реал».
8 января. Джедда. «Валенсия» — «Реал». Тони Кроос забил ударом с углового.
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос открыл счет в матче полуфинала Суперкубка Испании против «Валенсии» на 15-й минуте встречи. Немецкий футболист отправил мяч в сетку ворот соперника прямым ударом с углового.

Голкипер «летучих мышей» Хауме Доменеч во время углового удара вышел за пределы вратарской площади, что заметил Кроос и закрутил мяч в сетку ворот «Валенсии».

Матч проходит в городе Джедда (Саудовская Аравия).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Валенсия» — «Реал».

8 января. Джедда. «Валенсия» — «Реал».
8 января. Джедда. «Валенсия» — «Реал».
8 января. Джедда. «Валенсия» — «Реал».
8 января. Джедда. «Валенсия» — «Реал».
8 января. Джедда. «Валенсия» — «Реал».
8 января. Джедда. «Валенсия» — «Реал».

Валенсия — Реал

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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