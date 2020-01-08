Полузащитник «Реала» Тони Кроос открыл счет в матче полуфинала Суперкубка Испании против «Валенсии» на 15-й минуте встречи. Немецкий футболист отправил мяч в сетку ворот соперника прямым ударом с углового.

Голкипер «летучих мышей» Хауме Доменеч во время углового удара вышел за пределы вратарской площади, что заметил Кроос и закрутил мяч в сетку ворот «Валенсии».

Матч проходит в городе Джедда (Саудовская Аравия).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Валенсия» — «Реал».

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?OL?MPICO O EN CONTRA?



Toni Kroos desenfund? su guante y, con complicidad del arquero del Valencia, el Real Madrid se puso 1-0 arriba en las semifinales. ?Golazo!https://t.co/40uqFXYuYK — ESPN F?tbol Club (@ESPNFutbolClub) January 8, 2020

8 января. Джедда. «Валенсия» — «Реал».

8 января. Джедда. «Валенсия» — «Реал».