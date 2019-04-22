"Валенсия" подтвердила, что у Черышева растяжение

"Валенсия" на своем официальном сайте сообщила о состоянии здоровья российского полузащитника Дениса Черышева.

Как и сообщалось ранее, у футболиста диагностировано сильное растяжение на правой ноге. Разрыва связок диагностировано не было. В ближайшее время футболисту предстоит пройти углубленное медосбледование, после чего будет определен срок восстановления.

Напомним, что футболист был заменен из-за травмы в матче 33-го тура чемпионата Испании с "Бетисом" (2:1). В нынешнем сезоне 28-летний Денис Черышев провел за "Валенсию" 41 матч, отметился 4 голами и 4 передачами. Отметим, что в шести встречах сезона в составе сборной России игрок забил пять мячей и сделал один голевой пас.

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