Источник: Черышев избежал разрыва связок

Полузащитник "Валенсии" и сборной России Денис Черышев избежал серьезной травмы в матче 33-го тура ла лиги против "Бетиса" (2:1). Хавбек покинул поле на 31-й минуте, предварительно были опасения по поводу разрыва связок колена. Как сообщает La Liga Lowdown, хавбек ограничился сильным растяжением.

В нынешнем сезоне Черышев провел за "Валенсию" 41 матч, отметился 4 голами и 4 передачами. Отметим, что в шести встречах сезона в составе сборной России игрок забил 5 мячей и сделал 1 голевой пас.