«Осасуна» вырвала победу у «Валенсии» в матче ла лиги
«Валенсия» дома проиграла «Осасуне» в матче 3-го тура чемпионата Испании-2023/24 — 1:2.
У хозяев забил Уго Дуро на 80-й минуте, у гостей — Аймар Орос (24-я минута, пенальти) и Начо Видаль (90+5-я).
«Валенсия» с 7 очками занимает четвертое место в турнирной таблице ла лиги, «Осасуна» — 8-я (4 балла).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
2
|Жирона
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
3
|Барселона
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
4
|Осасуна
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|
5
|Р. Вальекано
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
6
|Валенсия
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|
7
|Атлетико
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
8
|Бетис
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
9
|Кадис
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|
10
|Алавес
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
11
|Р. Сосьедад
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|
12
|Атлетик
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
13
|Вильярреал
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
14
|Гранада
|3
|1
|0
|2
|4-7
|3
|
15
|Лас-Пальмас
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
16
|Мальорка
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
17
|Сельта
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
18
|Хетафе
|2
|0
|1
|1
|0-3
|1
|
19
|Альмерия
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|
20
|Севилья
|3
|0
|0
|3
|5-8
|0
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|25.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Р. Сосьедад
|0 : 0
|25.08
|22:30
|
Сельта – Реал
|0 : 1
|26.08
|20:00
|
Кадис – Альмерия
|1 : 1
|26.08
|20:30
|
Гранада – Мальорка
|3 : 2
|26.08
|22:30
|
Севилья – Жирона
|1 : 2
|27.08
|18:30
|
Вильярреал – Барселона
|3 : 4
|27.08
|20:30
|
Валенсия – Осасуна
|1 : 2
|27.08
|22:30
|
Атлетик – Бетис
|- : -
|28.08
|20:30
|
Хетафе – Алавес
|- : -
|28.08
|22:30
|
Р. Вальекано – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|4
|
|
Кике Гарсия
Алавес
|2
|
|
Ферран Торрес
Барселона
|2
|П
|
|
Хон Гуриди
Алавес
|2
|
|
Луис Риоха
Алавес
|2
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Рафинья
Барселона
|1
|1
|1
|
|
Феде Сан Эметерио
Кадис
|3
|1
|1
|
|
Чими Авила
Осасуна
|2
|1
|0
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