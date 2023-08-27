Хави — о матче с «Вильярреалом»: «Игра получилась сумасшедшей из-за «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал победный матч команды в третьем туре ла лиги против «Вильярреала» — 4:3.

«Встреча получилась сумасшедшей из-за нас самих. Мы доминировали, но и пропустили слишком много. Это была хорошая игра в атаке, но в защите у нас были проблемы, но против этой команды нелегко играть на выезде», — цитирует Хави Football Espana

После трех туров ла лиги «Барса» набрала 7 очков и расположилась на 3-м месте. «Вильярреал» (3) идет на 13-й строчке.