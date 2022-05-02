«Валенсия» опровергла информацию о переходе Солера в «Барселону»

«Валенсия» выпустила заявление, в котором опровергла сообщения о том, что полузащитник Карлос Солер согласовал переход в «Барселону».

«В ответ на статью, опубликованную в понедельник в испанской газете Diario AS, клуб опровергает существование какого-либо соглашения или каких-либо текущих переговоров с «Барселоной» о трансфере Карлоса Солера», — говорится в сообщении на сайте клуба.

Также пресс-служба заявила, что в настоящее время клуб ведет открытые переговоры с Солером и его агентами о продлении контракта с «Валенсией».

25-летний футболист перешел в команду в 2016 году и провел 219 матчей во всех соревнованиях, забив 35 голов.