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Сегодня, 16:43

«Валенсия» опровергла информацию о переходе Солера в «Барселону»

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Валенсия» выпустила заявление, в котором опровергла сообщения о том, что полузащитник Карлос Солер согласовал переход в «Барселону».

«В ответ на статью, опубликованную в понедельник в испанской газете Diario AS, клуб опровергает существование какого-либо соглашения или каких-либо текущих переговоров с «Барселоной» о трансфере Карлоса Солера», — говорится в сообщении на сайте клуба.

Также пресс-служба заявила, что в настоящее время клуб ведет открытые переговоры с Солером и его агентами о продлении контракта с «Валенсией».

25-летний футболист перешел в команду в 2016 году и провел 219 матчей во всех соревнованиях, забив 35 голов.

Источник: https://www.valenciacf.com/en/article/en-official-statement-carlos-soler-2022-05-02
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