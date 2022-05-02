«Барселона» не планирует выкупать Адама Траоре у «Вулверхэмптона»

«Барселона» не собирается выкупать права на полузащитника Адама Траоре у «Вулверхэмптона», сообщает Marca.

Каталонский клуб не планирует активировать опцию выкупа 26-летнего вингера за 30 миллионов евро.

Сам футболист, который не смог выиграть конкуренцию за место в основном составе, также рассчитывает на возвращение в Англию.

В этом сезоне Траоре сыграл 9 матчей в чемпионате Испании и отдал 2 передачи. Его арендное соглашение рассчитано до лета.