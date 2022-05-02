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Сегодня, 16:07

«Барселона» не планирует выкупать Адама Траоре у «Вулверхэмптона»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Барселона» не собирается выкупать права на полузащитника Адама Траоре у «Вулверхэмптона», сообщает Marca.

Каталонский клуб не планирует активировать опцию выкупа 26-летнего вингера за 30 миллионов евро.

Сам футболист, который не смог выиграть конкуренцию за место в основном составе, также рассчитывает на возвращение в Англию.

В этом сезоне Траоре сыграл 9 матчей в чемпионате Испании и отдал 2 передачи. Его арендное соглашение рассчитано до лета.

ФК Барселона
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3
 Севилья 34 17 13 4 50-28 64
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 Атлетико 34 18 7 9 59-41 61
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 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
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 Р. Сосьедад 34 15 11 8 33-32 56
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 Атлетик 34 13 12 9 41-34 51
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 Кадис 34 6 14 14 30-47 32
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 Гранада 34 6 13 15 37-57 31
19
 Алавес 34 7 7 20 28-56 28
20
 Леванте 34 5 11 18 42-66 26
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29.04 22:00
Севилья – Кадис
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Алавес – Вильярреал
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Реал – Эспаньол
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30.04 19:30
Валенсия – Леванте
 1 : 1
30.04 22:00
Атлетик – Атлетико
 2 : 0
1.05 15:00
Эльче – Осасуна
 1 : 1
1.05 17:15
Гранада – Сельта
 1 : 1
1.05 19:30
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
 1 : 1
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Барселона – Мальорка
 2 : 1
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Хетафе – Бетис
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Реал

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Барселона

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