"Валенсия" и "Эспаньол" сыграли между собой нулевую ничью

В матче 24-го тура чемпионата Испании "Валенсия" и "Эспаньол" сыграли между собой вничью со счетом 0:0.

Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев вышел на поле в стартовом составе и провел весь матч. На 95-й минуте у гостей удалился защитник Хави Лопес.

Таким образом, "Валенсия" набрала 32 очка после 24 туров чемпионата Испании. Она делит восьмое место с "Бетисом". "Эспаньол" же завоевал 29 баллов и расположился на 13-й строчке турнирной таблицы.

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Чемпионат Испании. Лига 1

24-й тур

"Валенсия" - "Эспаньол" - 0:0

"Валенсия": Нету, Гарай, Ронкалья, Хосе Гайя, Парехо, Васс, Кокелен (Кондогбья, 68), Гамейро, Черышев, Собрино (Гонсалу Гедеш, 58), Торрес (Мина, 76).

"Эспаньол": Диего Лопес, Росалес, Хави Лопес, Давид Лопес, Эрмосо, Гранеро, Дардер (Пуадо, 64), Рока, Мелендо, У Лэй (Семеду, 72), Борха Иглесиас (Феррейра, 78).

Предупреждения: Хави Лопес, 28. Кокелен, 66. Гранеро, 75. Ронкалья, 84. Рока, 87.

Удаление: Хави Лопес, 90+5.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

17 февраля. Валенсия. Стадион Месталья.