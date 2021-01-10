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«Валенсия» добралась до Вальядолида, матч состоится

18:13
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Ураган Филомена, атаковавший Испанию морозами и снегопадами, не смог помешать «Валенсии» добраться в Вальядолид, сообщил Twitter «летучих мышей».

Опасения, что команда не сможет вылететь к месту назначения, не оправдались. Чартер с «Валенсией» приземлился в заснеженном Вальядолиде.

Матч 18-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» — «Валенсия» составится 10 января. Начало матча — 23.00 (мск).

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