«Валенсия» добралась до Вальядолида, матч состоится

Ураган Филомена, атаковавший Испанию морозами и снегопадами, не смог помешать «Валенсии» добраться в Вальядолид, сообщил Twitter «летучих мышей».

Опасения, что команда не сможет вылететь к месту назначения, не оправдались. Чартер с «Валенсией» приземлился в заснеженном Вальядолиде.

Матч 18-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» — «Валенсия» составится 10 января. Начало матча — 23.00 (мск).