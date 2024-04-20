«Бетис» на выезде победил «Валенсию», Перес оформил дубль

«Бетис» одержал выездную победу над «Валенсией» (2:1) в матче 32-го тура чемпионата Испании.

У гостей дубль оформил нападающий Айосе Перес. Хозяева ответили забитым мячом полузащитника Пепелу, реализовавшего 11-метровый удар.

«Бетис» поднялся на 7-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 48 очков. «Валенсия» идет 8-й (47).

28 апреля «Бетис» сыграет дома против «Севильи», а «Валенсия» днем позже на выезде встретится с «Барселоной».