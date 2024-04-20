«Райо Вальекано» обыграл «Осасуну» благодаря голу Палазона в концовке матча
«Райо Вальекано» дома обыграл «Осасуну» в матче 32-го тура чемпионата Испании — 2:1.
У гостей в первом тайме голом отметился Мойсес Гомес. На 80-й минуте Пеп Чаваррия сравнял счет, а через четыре минуты Иси Палазон вывел хозяев вперед.
После этой игры «Райо Вальекано» с 34 очками поднялся на 14-е место в турнирной таблице ла лиги. Это вторая победа команды за последние 14 матчей. «Осасуна» (39) располагается на 11-й позиции в чемпионате.
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|
|И
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|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|31
|24
|6
|1
|67-20
|78
|
2
|Барселона
|31
|21
|7
|3
|62-34
|70
|
3
|Жирона
|31
|20
|5
|6
|63-39
|65
|
4
|Атлетико
|31
|19
|4
|8
|59-36
|61
|
5
|Атлетик
|32
|16
|10
|6
|52-30
|58
|
6
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|31
|13
|11
|7
|45-33
|50
|
7
|Валенсия
|31
|13
|8
|10
|34-32
|47
|
8
|Бетис
|31
|11
|12
|8
|38-37
|45
|
9
|Вильярреал
|31
|10
|9
|12
|49-54
|39
|
10
|Хетафе
|31
|9
|12
|10
|37-43
|39
|
11
|Осасуна
|32
|11
|6
|15
|37-46
|39
|
12
|Лас-Пальмас
|32
|10
|7
|15
|30-39
|37
|
13
|Севилья
|31
|8
|10
|13
|39-44
|34
|
14
|Р. Вальекано
|32
|7
|13
|12
|27-39
|34
|
15
|Алавес
|31
|8
|8
|15
|26-38
|32
|
16
|Мальорка
|31
|6
|13
|12
|25-36
|31
|
17
|Сельта
|32
|7
|10
|15
|37-47
|31
|
18
|Кадис
|31
|4
|13
|14
|21-41
|25
|
19
|Гранада
|32
|3
|9
|20
|33-61
|18
|
20
|Альмерия
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|1
|11
|19
|30-62
|14
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|19.04
|22:00
|
Атлетик – Гранада
|1 : 1
|20.04
|15:00
|
Сельта – Лас-Пальмас
|4 : 1
|20.04
|17:15
|
Р. Вальекано – Осасуна
|2 : 1
|20.04
|19:30
|
Валенсия – Бетис
|- : -
|20.04
|22:00
|
Жирона – Кадис
|- : -
|21.04
|15:00
|
Хетафе – Р. Сосьедад
|- : -
|21.04
|17:15
|
Альмерия – Вильярреал
|- : -
|21.04
|19:30
|
Алавес – Атлетико
|- : -
|21.04
|22:00
|
Реал – Барселона
|- : -
|22.04
|22:00
|
Севилья – Мальорка
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|17
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|16
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|16
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|9
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|8
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна, Бетис
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|23
|2
|2
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|15
|1
|3
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