«Райо Вальекано» обыграл «Осасуну» благодаря голу Палазона в концовке матча

«Райо Вальекано» дома обыграл «Осасуну» в матче 32-го тура чемпионата Испании — 2:1.

У гостей в первом тайме голом отметился Мойсес Гомес. На 80-й минуте Пеп Чаваррия сравнял счет, а через четыре минуты Иси Палазон вывел хозяев вперед.

После этой игры «Райо Вальекано» с 34 очками поднялся на 14-е место в турнирной таблице ла лиги. Это вторая победа команды за последние 14 матчей. «Осасуна» (39) располагается на 11-й позиции в чемпионате.