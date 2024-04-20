«Реал» на своем поле примет «Барселону» в эль класико в воскресенье, 21 апреля. Матч 32-го тура ла лиги пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

По итогам 32-х туров примеры клуб из Мадрида заработал 78 очков и располагается на первом месте. Каталонцы с 70 баллами идут на второй строчке чемпионата Испании.

Игроки «Барсы» выйдут на поле в специальной форме с логотипом Karol G. В честь колумбийской певицы, которая набрала более 50 миллионов прослушиваний в месяц в Spotify (музыкальный сервис — титульный спонсор каталонской команды).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Матч «Реал» — «Барселона» — смотрите эксклюзивно в Okko.