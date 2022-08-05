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Сегодня, 19:13

В «Вильярреале» заявили, что переход Ло Чельсо из «Тоттенхэма» будет сложно осуществить

Алексей Еремин
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Генеральный директор «Вильярреала» Фернандо Роиг Ногеролес заявил, что трансфер полузащитника «Тоттенхэма» Джованни Ло Чельсо будет сложно осуществить, однако испанский клуб заинтересован в подписании аргентинца.

«Ло Чельсо принадлежит великому клубу, на контрактном уровне он высоко ценится. В прошлом сезоне он провел полгода в аренде здесь, но его переход зависит от того, как будут обстоять дела, посмотрим. Как игрок Ло Чельсо нам нравится из-за его качеств и того, как он присоединился к команде в прошлом году. Но многое нужно сделать для перехода, это сложно», — приводит Marca слова Ногеролеса.

Во второй половине прошедшего сезона 26-летний аргентинский полузащитник выступал за испанский клуб на правах аренды. Ло Чельсо провел за «Вильярреал» 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://www.marca.com/futbol/villarreal/2022/08/05/62ed1d2122601d4a078b459b.html
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