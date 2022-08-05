В «Вильярреале» заявили, что переход Ло Чельсо из «Тоттенхэма» будет сложно осуществить
Генеральный директор «Вильярреала» Фернандо Роиг Ногеролес заявил, что трансфер полузащитника «Тоттенхэма» Джованни Ло Чельсо будет сложно осуществить, однако испанский клуб заинтересован в подписании аргентинца.
«Ло Чельсо принадлежит великому клубу, на контрактном уровне он высоко ценится. В прошлом сезоне он провел полгода в аренде здесь, но его переход зависит от того, как будут обстоять дела, посмотрим. Как игрок Ло Чельсо нам нравится из-за его качеств и того, как он присоединился к команде в прошлом году. Но многое нужно сделать для перехода, это сложно», — приводит Marca слова Ногеролеса.
Во второй половине прошедшего сезона 26-летний аргентинский полузащитник выступал за испанский клуб на правах аренды. Ло Чельсо провел за «Вильярреал» 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
|Сельта
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12
|Р. Вальекано
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13
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14
|Эспаньол
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15
|Хетафе
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16
|Мальорка
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17
|Кадис
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18
|Альмерия
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19
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20
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Осасуна – Севилья
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Сельта – Эспаньол
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
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Барселона – Р. Вальекано
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
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Валенсия – Жирона
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Альмерия – Реал
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Атлетик – Мальорка
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|20:30
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Хетафе – Атлетико
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Бетис – Эльче
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