«Барселона» претендует на защитника дортмундской «Боруссии» Менье

Защитник дортмундской «Боруссии» Тома Менье попал в сферу интересов «Барселоны», сообщает Sport.es.

Каталонский клуб находится в поисках нового флангового защитника.

Приоритетной целью клуба был Сесар Аспиликуэта, но трансфер сорвался, а испанец подписал новый контракт с «Челси». Теперь «Барса» попытается приобрести латераля дортмундской «Боруссии» Тома Менье.

Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего футболиста в 6,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне бельгиец провел 28 матчей во всех турнирах, отличившись 2 голами и 5 ассистами.