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Сегодня, 21:33

Дани Алвес заявил, что не держит обиды на «Барселону»

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-игрок «Барселоны» Дани Алвес, недавно перешедший в мексиканский «Пумас», высказался о прощании с каталонским клубом.

39-летний защитник надеялся продлить истекающий контракт с сине-гранатовыми, но получил отказ. В июле бразильский ветеран на правах свободного агента уехал в Мексику.

«Я не держу обиды на «Барселону». Да, я бы предпочел, чтобы клуб сообщил мне о своем нежелании продлевать контракт чуть раньше, но я все равно благодарен Хави и Лапорте», — цитирует Алвеса Sport.es.

В прошедшем сезоне защитник сыграл за каталонцев в 16 матчах во всех турнирах, забил один мяч и сделал три результативные передачи.

Дани Алвес
ФК Барселона
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