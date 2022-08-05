Дани Алвес заявил, что не держит обиды на «Барселону»

Экс-игрок «Барселоны» Дани Алвес, недавно перешедший в мексиканский «Пумас», высказался о прощании с каталонским клубом.

39-летний защитник надеялся продлить истекающий контракт с сине-гранатовыми, но получил отказ. В июле бразильский ветеран на правах свободного агента уехал в Мексику.

«Я не держу обиды на «Барселону». Да, я бы предпочел, чтобы клуб сообщил мне о своем нежелании продлевать контракт чуть раньше, но я все равно благодарен Хави и Лапорте», — цитирует Алвеса Sport.es.

В прошедшем сезоне защитник сыграл за каталонцев в 16 матчах во всех турнирах, забил один мяч и сделал три результативные передачи.