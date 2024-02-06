Ла лига доложит в прокуратуру об инциденте между игроком «Севильи» Окампосом и болельщиком

Ла лига уведомит прокуратуру об инциденте, который прошел во время матча 23-го тура чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и «Севильей» (1:2), сообщает AS.

В первом тайме болельщик «Райо» ткнул пальцем между ягодиц игроку гостей Лукасу Окампос, когда тот готовился ввести мяч из аута. По информации источника, в лиге сообщат о случившемся в прокуратуру по делам несовершеннолетних. Полиция уже установила личность молодого болельщика и готовится приступить к возбуждению уголовного дела, которое может запретить ему посещать стадион «Райо Вальекано».

В текущем сезоне 29-летний аргентинец провел 32 матча, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.