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Сегодня, 12:37

Болельщик «Райо Вальекано» во время матча ткнул пальцем между ягодиц игроку «Севильи» Окампосу

Сергей Разин
корреспондент
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Лукас Окампос.
Фото AFP

Болельщик «Райо Вальекано» во время матча 23-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» ткнул пальцем между ягодиц форварду севильцев Лукасу Окампосу.

Эпизод произошел в первом тайме, когда Окампос готовился ввести мяч из аута. Сидевший в первом ряду болельщик ткнул пальцем игроку между ягодиц. Окампос высказал ему свое недовольство.

После матча Окампос выразил надежду, что ла лига примет необходимые меры. Он заявил, что сдержался от выяснения отношений с болельщиком, потому что у него две дочери.

В текущем сезоне 29-летний аргентинец провел 32 матча, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

ФК Райо Вальекано
ФК Севилья
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 23 18 4 1 48-15 58
2
 Жирона 23 17 5 1 52-25 56
3
 Барселона 23 15 5 3 47-30 50
4
 Атлетико 23 15 3 5 45-25 48
5
 Атлетик 23 13 6 4 42-21 45
6
 Р. Сосьедад 23 9 10 4 32-21 37
7
 Бетис 23 8 11 4 26-25 35
8
 Валенсия 23 10 5 8 29-27 35
9
 Лас-Пальмас 23 9 5 9 23-20 32
10
 Хетафе 23 7 9 7 29-31 30
11
 Осасуна 23 7 5 11 26-36 26
12
 Алавес 23 7 5 11 23-30 26
13
 Р. Вальекано 23 5 9 9 20-30 24
14
 Вильярреал 23 6 6 11 33-45 24
15
 Мальорка 23 3 11 9 19-30 20
16
 Сельта 23 4 8 11 24-32 20
17
 Севилья 23 4 8 11 29-37 20
18
 Кадис 23 2 11 10 15-31 17
19
 Гранада 23 2 6 15 23-45 12
20
 Альмерия 23 0 6 17 22-51 6
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9.02 23:00
Кадис – Бетис
 - : -
10.02 16:00
Алавес – Вильярреал
 - : -
10.02 18:15
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
10.02 20:30
Реал – Жирона
 - : -
10.02 23:00
Лас-Пальмас – Валенсия
 - : -
11.02 16:00
Хетафе – Сельта
 - : -
11.02 18:15
Мальорка – Р. Вальекано
 - : -
11.02 20:30
Севилья – Атлетико
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Джуд Беллингем

Реал

 14
Артем Довбик

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Жирона

 14
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Борха Майораль

Хетафе

 14
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Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 7
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Савио

Жирона

 7
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Атлетик

 6
И К Ж
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Чими Авила

Осасуна

 17 2 3
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Реал

 16 2 1
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Хетафе

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