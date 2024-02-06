Болельщик «Райо Вальекано» во время матча ткнул пальцем между ягодиц игроку «Севильи» Окампосу

Болельщик «Райо Вальекано» во время матча 23-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» ткнул пальцем между ягодиц форварду севильцев Лукасу Окампосу.

Эпизод произошел в первом тайме, когда Окампос готовился ввести мяч из аута. Сидевший в первом ряду болельщик ткнул пальцем игроку между ягодиц. Окампос высказал ему свое недовольство.

После матча Окампос выразил надежду, что ла лига примет необходимые меры. Он заявил, что сдержался от выяснения отношений с болельщиком, потому что у него две дочери.

В текущем сезоне 29-летний аргентинец провел 32 матча, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.