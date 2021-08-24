В Испании в честь Иньесты назвали динозавра
11:37
В Бугросе найден динозавр-зауропод с длинным хвостом и шеей, четвероногий, с четырьмя когтями. Тогда для этого типа животных являлось наличие трех когтей, сообщат AS.
Нового динозавра назвали Iniestapodus burgensis (нога Иньесты из Бургоса" по-испански). Животному дали название в честь бывшего полузащитника «Барселоны».
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