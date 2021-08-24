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В Испании в честь Иньесты назвали динозавра

11:37
Иньеста. Фото Twitter
Иньеста. Фото Twitter
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В Бугросе найден динозавр-зауропод с длинным хвостом и шеей, четвероногий, с четырьмя когтями. Тогда для этого типа животных являлось наличие трех когтей, сообщат AS.

Нового динозавра назвали Iniestapodus burgensis (нога Иньесты из Бургоса" по-испански). Животному дали название в честь бывшего полузащитника «Барселоны».

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Виктория Кравченко все материалы автора

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