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Сегодня, 20:45

В «Барселоне» рассказали о травме Пике

У Жерара Пике тендинопатия левой приводящей мышцы
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У защитника «Барселоны» Жерара Пике выявили тендинопатию левой приводящей мышцы. Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба в Twitter. О сроках восстановления футболиста не говорится.

Защитник «Барселоны» Жерар Пике получил повреждение в матче 1/4 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом» (1:1). Он был заменен в середине первого тайма.

Защитник неудачно поскользнулся на мокром газоне и не смог продолжить встречу.

В текущем сезоне 35-летний защитник провел за «Барселону» 38 матчей и забил три гола.

Источник: https://twitter.com/FCBarcelona/status/1512473695733825545?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet%7Ctwtr%5Etrue

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Зенит

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Манчестер Сити
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15%

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П1

13%

2.05
Жерар Пике
Футбол
ФК Барселона
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И В Н П +/- О
1
 Реал 30 21 6 3 61-26 69
2
 Барселона 29 16 9 4 57-29 57
3
 Севилья 30 15 12 3 40-20 57
4
 Атлетико 30 17 6 7 57-37 57
5
 Бетис 30 16 5 9 54-36 53
6
 Р. Сосьедад 30 14 9 7 30-29 51
7
 Вильярреал 30 12 9 9 48-29 45
8
 Атлетик 30 11 11 8 35-29 44
9
 Валенсия 30 10 11 9 42-43 41
10
 Осасуна 30 10 8 12 30-40 38
11
 Сельта 30 9 9 12 34-34 36
12
 Эспаньол 30 9 9 12 35-42 36
13
 Р. Вальекано 29 9 6 14 31-36 33
14
 Эльче 30 8 8 14 31-42 32
15
 Хетафе 30 7 11 12 28-33 32
16
 Гранада 30 6 11 13 33-48 29
17
 Кадис 30 5 13 12 25-41 28
18
 Мальорка 30 6 8 16 26-50 26
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 Алавес 30 5 7 18 24-52 22
20
 Леванте 30 4 10 16 33-58 22
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