В «Барселоне» рассказали о травме Пике

У защитника «Барселоны» Жерара Пике выявили тендинопатию левой приводящей мышцы. Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба в Twitter. О сроках восстановления футболиста не говорится.

Защитник «Барселоны» Жерар Пике получил повреждение в матче 1/4 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом» (1:1). Он был заменен в середине первого тайма.

Защитник неудачно поскользнулся на мокром газоне и не смог продолжить встречу.

В текущем сезоне 35-летний защитник провел за «Барселону» 38 матчей и забил три гола.