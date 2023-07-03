В «Барселоне» рассказали о будущем Фати в команде
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что нападающий Ансу Фати продолжит выступление за команду.
«Ансу Фати? Он продолжит здесь. Он должен заработать доверие Хави. Ансу сможет сделать это своим талантом», — сказал Лапорта Mundo Deportivo.
20-летний Фати выступает за команды структуры «Барселоны» с 2012 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2027 года.
В сезоне-2022/23 игрок принял участие в 36 матчах за «Барселону» в ла лиге, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.
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11
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12
|Севилья
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13
|Сельта
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14
|Кадис
|0
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|0-0
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15
|Хетафе
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16
|Валенсия
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17
|Альмерия
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|0
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18
|Гранада
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19
|Лас-Пальмас
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
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Атлетик – Реал
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Атлетико – Гранада
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Кадис – Алавес
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Сельта – Осасуна
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Хетафе – Барселона
|- : -
|13.08
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Лас-Пальмас – Мальорка
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
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Севилья – Валенсия
|- : -
|13.08
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Вильярреал – Бетис
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