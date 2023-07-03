Лапорта назвал имена футболистов «Барселоны», по которым есть предложения этим летом
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта перечислил игроков клуба, по которым есть предложения в летнее трансферное окно.
«Есть предложения по Андреасу Кристенсену, Педри, Гави, Рональду Араухо, Марку-Андре тер Штегену, Ансу Фати, Рафинье и Алехандро Бальде. Но мы не тот клуб, который продает», — цитирует руководителя Mundo Deportivo.
Этим летом каталонцы попрощались с Антуаном Гризманном, Тринкау, Самуэлем Умтити, Жорди Альбой и Серхио Бускетсом.
Также Лапорта заявил, что «Барселона» до сих пор платит зарплату Лионелю Месси и будет делать это до 2025 года.
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2
|Реал
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3
|Атлетико
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|0
|0-0
|0
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4
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
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|0
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5
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|0
|0
|0
|0
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|Бетис
|0
|0
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7
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8
|Атлетик
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9
|Мальорка
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10
|Жирона
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|0
|0-0
|0
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11
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Лас-Пальмас
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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20
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|13.08
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|13.08
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Атлетик – Реал
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Атлетико – Гранада
|- : -
|13.08
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Кадис – Алавес
|- : -
|13.08
|00:00
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Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|00:00
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Хетафе – Барселона
|- : -
|13.08
|00:00
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|13.08
|00:00
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|13.08
|00:00
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Севилья – Валенсия
|- : -
|13.08
|00:00
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Вильярреал – Бетис
|- : -
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