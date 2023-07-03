«Атлетико» объявил о переходе защитника Галана из «Сельты»

«Атлетико» на официальном сайте объявил о переходе защитника «Сельты» Хави Галана.

Соглашение с 28-летним испанцем рассчитано до 30 июня 2026 года.

Хави Галан выступал за «Сельту» с июля 2021 года. В сезоне-2022/23 футболист забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в 40 матчах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.