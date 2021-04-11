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В «Барселоне» надеются, что Месси не провел последнее класико

11:42
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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Директор «Барселоны» Гильермо Амор после матча 30-го тура ла лиги с «Реалом» (1:2) высказался о будущем капитана команды Лионеля Месси.

Журналисты спросили у функционера, провел ли форвард свое последнее класико.

«Мы надеемся, что нет. Нам бы хотелось, чтобы он решил остаться и провел еще много класико с «Барселоной», — сказал Амор.

Отметим, аргентинец не может забить гол «Реалу» с мая 2018 года. Контракт футболиста с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года. В этом сезоне 33-летний Месси провел 39 матчей, забил 29 мячей и сделал 13 голевых пасов.

Реал — Барселона

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