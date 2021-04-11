В «Барселоне» надеются, что Месси не провел последнее класико
Директор «Барселоны» Гильермо Амор после матча 30-го тура ла лиги с «Реалом» (1:2) высказался о будущем капитана команды Лионеля Месси.
Журналисты спросили у функционера, провел ли форвард свое последнее класико.
«Мы надеемся, что нет. Нам бы хотелось, чтобы он решил остаться и провел еще много класико с «Барселоной», — сказал Амор.
Отметим, аргентинец не может забить гол «Реалу» с мая 2018 года. Контракт футболиста с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года. В этом сезоне 33-летний Месси провел 39 матчей, забил 29 мячей и сделал 13 голевых пасов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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