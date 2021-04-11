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Лукас Васкес может пропустить остаток сезона из-за травмы

15:10
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Нападающий «Реала» Лукас Васкес в матче 30-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (2:1) получил растяжение задней крестообразной связки левого колена, информирует 11 апреля официальный сайт клуба.

«Реал» не называет сроков восстановления 29-летнего футболиста. Форварда ждет дополнительное обследование. При этом, испанские СМИ сообщают, что футболист рискует не выйти на футбольное поле до конца сезона.

В сезоне-2020/21 Васкес провел 34 матча за «Реал», на его счету 2 гола и 8 результативных передач. Контракт игрока с «Королевским клубом» действует до конца июня 2021 года, летом футболист может стать свободным агентом.

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