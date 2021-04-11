Лукас Васкес может пропустить остаток сезона из-за травмы
Нападающий «Реала» Лукас Васкес в матче 30-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (2:1) получил растяжение задней крестообразной связки левого колена, информирует 11 апреля официальный сайт клуба.
«Реал» не называет сроков восстановления 29-летнего футболиста. Форварда ждет дополнительное обследование. При этом, испанские СМИ сообщают, что футболист рискует не выйти на футбольное поле до конца сезона.
В сезоне-2020/21 Васкес провел 34 матча за «Реал», на его счету 2 гола и 8 результативных передач. Контракт игрока с «Королевским клубом» действует до конца июня 2021 года, летом футболист может стать свободным агентом.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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