В «Барселоне» довольны прогрессом Фати, но не исключают его продажи

Главный тренер «Барселоны» Хави доволен прогрессом нападающего Ансу Фати, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, в каталонском клубе надеются, что футболист останется в команде и будет бороться за место в стартовом составе.

Однако «Барселона» может расстаться с 20-летним игроком, если поступит очень выгодное предложение.

В первом туре ла лиги «Барселона» сыграет против «Хетафе» 13 августа.