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Сегодня, 15:49

В «Барселоне» довольны прогрессом Фати, но не исключают его продажи

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Барселоны» Хави доволен прогрессом нападающего Ансу Фати, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, в каталонском клубе надеются, что футболист останется в команде и будет бороться за место в стартовом составе.

Однако «Барселона» может расстаться с 20-летним игроком, если поступит очень выгодное предложение.

В первом туре ла лиги «Барселона» сыграет против «Хетафе» 13 августа.

Ансу Фати
ФК Барселона
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 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
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 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
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