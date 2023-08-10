Куртуа прокомментировал разрыв крестообразной связки на тренировке «Реала»
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа высказался о своем повреждении, которое получил на тренировке команды.
10 августа стало известно, что 31-летний бельгиец получил повреждение на тренировке. У него диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена
«Вы никогда не ожидаете пройти через что-то подобное, но теперь пришло время принять это и сделать все, чтобы преодолеть это и вернуться еще сильнее.
Спасибо всем за энергию, любовь и поддержку, уверяю вас, это мотивирует меня выздороветь как можно скорее», – написал Куртуа в соцсетях.
Ранее сообщалось, что «Реал» рассматривает кандидатуры Давида де Хеа (экс-«Манчестер Юнайтед»), Кейлора Наваса («ПСЖ») и Кепы Аррисабалаги («Челси») в качестве замены для Куртуа.
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10
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|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
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|0
|0
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|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Лас-Пальмас
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20
|Алавес
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|11.08
|20:30
|
Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
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|
Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|12.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
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Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
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Атлетико – Гранада
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