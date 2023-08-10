Куртуа прокомментировал разрыв крестообразной связки на тренировке «Реала»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа высказался о своем повреждении, которое получил на тренировке команды.

10 августа стало известно, что 31-летний бельгиец получил повреждение на тренировке. У него диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена

«Вы никогда не ожидаете пройти через что-то подобное, но теперь пришло время принять это и сделать все, чтобы преодолеть это и вернуться еще сильнее.

Спасибо всем за энергию, любовь и поддержку, уверяю вас, это мотивирует меня выздороветь как можно скорее», – написал Куртуа в соцсетях.

Ранее сообщалось, что «Реал» рассматривает кандидатуры Давида де Хеа (экс-«Манчестер Юнайтед»), Кейлора Наваса («ПСЖ») и Кепы Аррисабалаги («Челси») в качестве замены для Куртуа.