В «Атлетике» 6 зараженных коронавирусом
16:56
«Атлетик» объявил о 6 случаях заражения коронавирусом в клубе.
В заявлении на официальном сайте клуба из Бильбао говорится, что ранее все футболисты, тренерский штаб и персонал клуба сдали тесты на инфекцию методом ПЦР и 6 из них дали положительный результат. Сдавшие положительные тесты были уведомлены об этом, они находятся на самоизоляции. Сообщается, что повторное тестирование будет проведено в пятницу, 14 августа.
?? Results from the PCR tests taken by first-team players and members of staff.#AthleticClub ?https://t.co/crzAOUE2vr— Athletic Club (@Athletic_en) August 12, 2020
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