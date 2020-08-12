В «Атлетике» 6 зараженных коронавирусом

«Атлетик» объявил о 6 случаях заражения коронавирусом в клубе.

В заявлении на официальном сайте клуба из Бильбао говорится, что ранее все футболисты, тренерский штаб и персонал клуба сдали тесты на инфекцию методом ПЦР и 6 из них дали положительный результат. Сдавшие положительные тесты были уведомлены об этом, они находятся на самоизоляции. Сообщается, что повторное тестирование будет проведено в пятницу, 14 августа.