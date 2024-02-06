Умер бывший вратарь «Реала» Мигель Анхель

Бывший голкипер «Реала» Мигель Анхель умер в возрасте 76 лет, сообщает пресс-служба клуба. Причины смерти не уточняются.

В «Реале» назвали Мигеля Анхеля одним из величайших вратарей в истории команды, легендой клуба и испанского футбола. После 18 сезонов (1968-1986) в качестве футболиста он работал в «Королевском клубе» тренером вратарей, делегатом и директором тренировочного комплекса.

В составе «Реала» Мигель Анхель шесть раз стал чемпионом Испании, пять раз выиграл Кубок страны, в 1985 году стал обладателем Кубка УЕФА.

Мигель Анхель (324) занимает третье место по числу матчей за «Реал» в качестве вратаря, уступая Икеру Касильясу (725) и Пако Буйо (439). Также на его счету 18 игр за сборную Испании (1975-1982).