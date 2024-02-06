Неизвестные пытались сфотографировать испанских футболисток в душевой

Неизвестные пытались сфотографировать футболисток испанского клуба «Альсасуа» в душевой, пишет Mundo Deportivo.

По данным источника, после тренировки девушки отправились в раздевалку, чтобы принять душ. У окна футболистки заметили группу с мобильными телефонами, которые пытались сфотографировать их, когда они входили в душевую и выходили из нее. После этого неизвестные скрылись на автомобиле.

Об инциденте сообщили в полицию. В совете директоров клуба выразили полную поддержку женской команде в связи с инцидентом.