Ультрас «Райо Вальекано» напали на президента клуба, который поддержал Зозулю

Фанаты «Райо Вальекано» после матча первого раунда Кубка Испании с «Тарасоной» (1:0) атаковали президента клуба Рауля Мартина Пресу, сообщают испанские СМИ.

Как информирует Marca, группа из примерно 30 человек после игры окружила автомобиль президента и начала бить по машине, нанося ей ущерб. Также они оскорбляли Мартина Пресу. После случившегося президент обратился в полицию.

— Мы должны остановить это насилие, — сказал вице-президент клуба Хосе Мария Сарда, который был в автомобиле с президентом. — Нельзя допускать такого. Мы с трудом выбрались из машины. когда они нас атаковали.

Инцидент произошел после скандала в матче сегунды «Райо Вальекано» — «Альбасете». Этот матч не был доигран — после первого тайма игра была прервана, так как фанаты «Райо» оскорбляли украинского форварда гостей Романа Зозулю.

После этой игры Рауль Мартин Преса осудил болельщиков, оскорблявших украинца. Он назвал их «радикалами» и призвал полицию найти нарушителей. Также он высказывался в поддержку Зозули.

Скандал в испанской лиге: украинского игрока оскорбляли, матч сорван