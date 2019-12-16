Зозуля: «Меня оскорбляют не потому, что я нацист, а потому, что умею читать и каждый день принимаю душ»
Форвард «Альбасете» Роман Зозуля прокомментировал ситуацию с оскорблениями фанатов «Райо Вальекано», из-за которых был остановлен матч 20-го тура сегунды.
— Они оскорбляют меня не потому, что я нацист, — цитирует украинца Carrusel Deportivo. — Они оскорбляют меня потому, что умею читать и каждый день принимаю душ. Для этого района это плохо.
? ROMAN ZOZULIA ? | INFORMA @alvarobenitolb— Carrusel Deportivo (@KeikuAE) December 15, 2019
??? Declaraciones del jugador en zona mixta:
?? «NO ME INSULTAN POR SER NAZI, QUE LO SOY; ME INSULTAN PORQUE S? LEER Y PORQUE ME DUCHO TODOS LOS D?AS. ESO EN ESTE BARRIO DE CHUSMA EST? MAL VISTO.» pic.twitter.com/xv042968Ts
«Райо Вальекано» базируется в районе Мадрида Вальекасе — который имеет репутацию бедного района и известен как место жительства представителей рабочего класса и иммигрантов.
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