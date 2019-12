Зозуля: «Меня оскорбляют не потому, что я нацист, а потому, что умею читать и каждый день принимаю душ»

? ROMAN ZOZULIA ? | INFORMA @alvarobenitolb

??? Declaraciones del jugador en zona mixta:



?? «NO ME INSULTAN POR SER NAZI, QUE LO SOY; ME INSULTAN PORQUE S? LEER Y PORQUE ME DUCHO TODOS LOS D?AS. ESO EN ESTE BARRIO DE CHUSMA EST? MAL VISTO.» pic.twitter.com/xv042968Ts