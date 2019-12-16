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Президент «Райо Вальекано» осудил оскорбления Зозули

11:25
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Президент «Райо Вальекано» Рауль Мартин Преса осудил действия болельщиков команды. Они оскорбляли форварда «Альбасете» Романа Зозулю, из-за за чего матч 20-го тура сегунды не был доигран.

— Это очень печальный вечер для «Райо Вальекано» и для спорта, — цитирует президента Marca. — Мы хотим резко осудить оскорбления, которые позволила себе часть наших фанатов в адрес игрока соперников. Футбол — это объединение, а не разобщение. Мы не можем допустить того, что мы испытали сегодня. Мы просили, чтобы это прекратилось. Нам стыдно и обидно, что это происходит. Футбол должен объединять.

Скандал в испанской лиге: украинского игрока оскорбляли, матч сорван.

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