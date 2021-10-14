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Украинский голкипер Лунин намерен покинуть «Реал»

Украинский голкипер Лунин намерен покинуть «Реал» предстоящим летом
16:42
Андрей Лунин. Фото Instagram
Андрей Лунин. Фото Instagram
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Вратарь сборной Украины Андрей Лунин летом 2022 года намерен покинуть «Реал», сообщает Fichajes. Он разочарован отсутствием игровой практики и шанса проявить себя в Мадриде.

Напомним, 22-летний Лунин играл за «Реал» в основном на предсезонных сборах. В официальных играх он появился на поле лишь однажды — в матче Кубка Испании против «Алькояно»

Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. Интерес к нему проявляют несколько европейских клубов.

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Иван Шитик все материалы автора

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