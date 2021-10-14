Украинский голкипер Лунин намерен покинуть «Реал»
Украинский голкипер Лунин намерен покинуть «Реал» предстоящим летом
16:42
Вратарь сборной Украины Андрей Лунин летом 2022 года намерен покинуть «Реал», сообщает Fichajes. Он разочарован отсутствием игровой практики и шанса проявить себя в Мадриде.
Напомним, 22-летний Лунин играл за «Реал» в основном на предсезонных сборах. В официальных играх он появился на поле лишь однажды — в матче Кубка Испании против «Алькояно»
Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. Интерес к нему проявляют несколько европейских клубов.
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