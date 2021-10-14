Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Жоау Феликс попал в сферу интересов «Ливерпуля»

16:52
Жоау Феликс. Фото Instagram
Жоау Феликс. Фото Instagram
Теги:

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс попал в сферу интересов «Ливерпуля», сообщает Fichajes. Английский клуб предпримет попытку приобрести 21-летнего португальца летом 2022 года.

Футболист пополнил стан «матрасников» в июле 2019-го, перейдя из «Бенфики». Его контракт рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Феликс провел пять матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Творог: польза и вред для организма. Комментирует эксперт
Появилась информация о европейском счете на €4 млн на имя депутата ГД
0