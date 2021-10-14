Жоау Феликс попал в сферу интересов «Ливерпуля»
16:52
Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс попал в сферу интересов «Ливерпуля», сообщает Fichajes. Английский клуб предпримет попытку приобрести 21-летнего португальца летом 2022 года.
Футболист пополнил стан «матрасников» в июле 2019-го, перейдя из «Бенфики». Его контракт рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.
В текущем сезоне Феликс провел пять матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
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