Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс попал в сферу интересов «Ливерпуля», сообщает Fichajes. Английский клуб предпримет попытку приобрести 21-летнего португальца летом 2022 года.

Футболист пополнил стан «матрасников» в июле 2019-го, перейдя из «Бенфики». Его контракт рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Феликс провел пять матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.