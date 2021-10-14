Роналдо: «Бензема — мой кандидат на «Золотой мяч»
Роналдо хочет, чтобы Бензема получил «Золотой» мяч в 2021 году
16:22
Бывший нападающий «Реала» Роналдо заявил, что форвард «сливочных» Карим Бензема является его кандидатом на «Золотой мяч» в 2021 года.
«Бензема — мой кандидат на «Золотой мяч». Лучший форвард, просто зверь последние десять лет и, самое главное, чемпион. Вы так не считаете?» — написал Роналдо в Instagram.
В нынешнем сезоне 33-летний француз провел восемь матчей за «Реал», забил девять мячей и отдал семь результативных передач.
8 октября издание France Football обнародовало список из 30 кандидатов на приз лучшему игроку года. Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 29 ноября в театре Шатле в Париже.
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