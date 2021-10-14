Бывший нападающий «Реала» Роналдо заявил, что форвард «сливочных» Карим Бензема является его кандидатом на «Золотой мяч» в 2021 года.

«Бензема — мой кандидат на «Золотой мяч». Лучший форвард, просто зверь последние десять лет и, самое главное, чемпион. Вы так не считаете?» — написал Роналдо в Instagram.

В нынешнем сезоне 33-летний француз провел восемь матчей за «Реал», забил девять мячей и отдал семь результативных передач.

8 октября издание France Football обнародовало список из 30 кандидатов на приз лучшему игроку года. Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 29 ноября в театре Шатле в Париже.