Украинец Чигринский и Сонг вошли в символическую сборную худших партнеров Месси

Британский таблоид The Sun опубликовал свою символическую сборную худших партнеров нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси.

В список из 11 игроков попали украинский защитник Дмитрий Чигринский, который выступал за каталонцев с 2009 по 2010 год и полузащитник Алекс Сонг (2012 — 2016). Сюда также попали партнеры Месси по национальной команде.

Полностью сборная худших партнеров Месси выглядит следующим образом: Вилли Кабальеро — Марк Муньеса, Дмитрий Чигринский, Сантьяго Вергини, Дуглас — Энцо Перес, Алекс Сонг — Сандро Рамирес, Кевин-Принс Боатенг — Рикардо Альварес, Франко Ди Санто.

33-летний Чигринский является игроком АЕКа Массимо Карреры. 32-летний Сонг ранее выступал за «Рубин».