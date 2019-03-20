Ученый-генетик предложил клонировать Месси

Глава Европейского генного архива Аркади Наварро предложил сделать клон нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. По его мнению, клон сможет получить талант аргентинского футболиста.

- Медицина сейчас позволяет клонировать Месси, - приводит Mundo Deportivo слова Наварро. - Клон Лео смог бы унаследовать его талант. Мы действительно можем получить брата-близнеца Месси.

Форвард "Барселоны" пять раз признавался лучшим футболистом мира. Он установил многочисленные рекорды каталонского клуба. В этом сезоне на его счету 29 голов в 26 матчах чемпионата Испании.